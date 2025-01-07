تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في السوبر الإسباني 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يطمح ريال مدريد لدخول السوبر الإسباني 2025 بأقوى طريقة ممكنة حين يواجه ريال مايوركا في المملكة العربية السعودية.

رجال المدرب كارلو أنشيلوتي يريدون استبعاد أي مفاجأة في السوبر الإسباني 2025 آملين أن يحقق الملكي أول بطولة في الموسم الكروي المحلي.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في السوبر الإسباني 2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في السوبر الإسباني 2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في السوبر الإسباني 2025، هو يوم الخميس 9 يناير 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في السوبر الإسباني 2025؟

تذاع مباريات السوبر الإسباني عبر شبكة قنوات SSC السعودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في السوبر الإسباني 2025 من خلالها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب التعليق ريال مدريد - ريال مايوركا الخميس 9 يناير 2025،

21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC News HD شاهد الجوهرة المشعة محمد حسين MBC مصر 2 فارس عوض

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في السوبر الإسباني 2025