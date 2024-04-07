موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، قمة من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع بين ريال مدريد، ومانشستر سيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ريال مدريد، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الجيد الذي يقدمه في الموسم الحالي، وسيعمل على مواصلة النتائج الإيجابية، ويخرج بنتيجة تساعده في حسم التأهل إلى نصف النهائي من البطولة المحببة له ولجماهيره.

أما مانشستر سيتي، فيريد مواصلة طريقه في الحفاظ على لقبه، الذي حققه للمرة الأولى في التاريخ بالموسم الماضي، ويستهدف الخروج بنتيجة إيجابية خارج قواعده.

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ووصل ريال مدريد، إلى ربع النهائي بعدما تغلب على لايبزيج في الدور الماضي، بينما حجز مانشستر سيتي مقعده في ربع النهائي على حساب كوبنهاجن.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد، ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق عصام الشوالي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - مانشستر سيتي الثلاثاء 9 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى أندريه لونين خط الدفاع فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال خط الوسط إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي خط الهجوم جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدرريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024: