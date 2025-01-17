تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة قوية لحساب الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025 ستجمع كلًا من ريال مدريد ولاس بالماس.

يستهدف ريال مدريد مواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد المتصدر والابتعاد عن برشلونة صاحب المركز الثالث، بفارق 5 نقاط على الأقل.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025، هو يوم الأحد 19 يناير 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب التعليق ريال مدريد - لاس بالماس الأحد 19 يناير 2025،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 TOD TV سانتياجو برنابيو حفيظ دراجي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لاس بالماس في الدوري الإنجليزي 2024-2025