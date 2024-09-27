تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALAVESAFP
الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
إستاديو سانتياغو بيرنابو
team-logo
جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني
بلال محمد

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

ريال مدريد v فياريالريال مدريدالدوري الإسباني – لا ليجافياريال

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ريال مدريد، نظيره فياريال في مباراة هامة وقوية في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد، بعد بداية ليست هي الأفضل في الدوري هذا الموسم، يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره بعد السقوط في آخر مباراتين، بالتعادل مع اتلتيكو مدريد، ثم الخسارة من ليل في دوري أبطال أوروبا، وسيحاول الخروج بنقاط المباراة كاملة لمواصلة ملاحقة برشلونة على قمة ترتيب الدوري.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 29 سبتمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال عبر قناة beIN Sports 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ريال مدريد - فياريالالسبت 5 أكتوبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1سانتياجو برنابيو

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني 2024-2025:

الخطة4-3-3
حراسة المرمىلونين
خط الدفاعفيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - أوريليان تشواميني- داني كارباخال
خط الوسطفيدريكو فالفيردي - كامافينجا - جود بيلينجهام
خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو
إعلان