موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة السابعة عشر الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يسعى نادي ريال مدريد للعودة إلى الصدارة حينما يستضيف فياريال في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني على ملعب "سانتاجو برنابيو".

ريال مدريد سقط في فخ التعادل مع ريال بيتيس في الجولة الماضية، وهو ما سمح لجيرونا بالصدارة بعد الفوز على برشلونة.

ريال مدريد يعاني مؤخرًا أمام فياريال، حيث لم ينتصر سوى مرة واحدة فقط في آخر خمس مواجهات، كما سقط في فخ الهزيمة أمامهم الموسم الماضي مرتين.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 17 ديسمبر 2023 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - فياريال الأحد 17 ديسمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع وأخبار ريال مدريد قبل فياريال في الدوري الإسباني 2023-2024

انضم داني كارباخال لقائمة المصابين، بينما أصبح كيبا جاهزًا للمشاركة ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بدلًا من لونين.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-1-2

كيبا أريزابالاجا

فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز

توني كروس - فيديركو فالفيردي - براهيم دياز

جود بيلينجهام

رودريجو جويس - خوسيلو

التشكيل المتوقع لفياريال أمام ريال مدريد

أما مارسيلينو فقد يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

فيليب يورجنسن

خوان فويث، راؤول ألبيول، خورخي كوينكا، ألفونسو بيدرازا

أدريا ألتيميرا، إتيان كابوي، دانييل باريجو

أليخاندرو باينا، جيرارد مورينو، خوسيه لويس موراليس.