موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الجولة الخامسة عشر الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، يستضيف ريال مدريد، نظيره غرناطة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأخيرة على حساب قادش، ليعود الميرينجي إلى صدارة الترتيب برصيد 35 بالتساوي مع جيرونا الذي سقط في فخ التعادل بالجولة الماضية.

أما غرناطة فيعاني بشكل كبير هذا الموسم، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الملكي تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وغرماطة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 2 ديسمبر 2023 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - غرناطة السبت 2 ديسمبر 2023،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

كيبا أريزابالاجا

فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - داني كارباخال

توني كروس - فيديركو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

رودريجو جويس - خوسيلو