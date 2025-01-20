تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ريال مدريد، نظيره ريد بول سالزبورج، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي تجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

يدخل ريال مدريد، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة تقدمه نحو المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ 16 من البطولة، ومصالحة الجماهير بعد البداية المخيبة للآمال.

ويحتل ريال مدريد المركز 20 في ترتيب دوري أبطال أوروبا، بعد مرور ست جولات، برصيد تسع نقاط.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في الجولة السابعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 22 يناير 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالزبورج عبر قناة beIN Sports 3.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال مدريد - سالزبورج الأربعاء 22 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 سانتياجو برنابيو علي سعيد الكعبي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: