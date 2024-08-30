موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025.

وكان الفريق الملكي، قد تعثر في أول 3 مباراتين بأصل تعادلين وفوز، ليبدأ بداية مقلقة لجماهير فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 1 سبتمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس عبر قناة beIN Sports 3.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال مدريد - ريال بيتيس الأحد 1 سبتمبر 2024،

22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 سانتياجو برنابيو علي سعيد الكعبي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني2024-2025