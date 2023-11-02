موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ريال مدريد، نظيره رايو فاييكانو، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني 2023-2024 علي ملعب سانتياجو برنابيو.

ويدخل ريال مدريد، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بالكلاسيكو في الجولة الماضية وتعزيز صدارته للدوري، وسيطمح لتخطي عقبة فاييكانو ومواصلة الانتصارات للاستمرار علي القمة.

علي الجانب الاخر فاييكانو، يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الميرينجي تساعده في الاقتراب من المربع الذهبي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس، ستجدها على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة من خلال تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - رايو فاييكانو الأحد 5 نوفمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

كيبا أريزابالاجا

إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - داني كارباخال

أوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - تونس كروس - جود بيلينجهام

فينيسيوس جونيور - خوسيلو