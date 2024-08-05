تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل ريال مدريد استعداده للموسم الجديد، وينهي مبارياته في المعسكر الخارجي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، بمباراة قوية أمام تشيلسي.

ومن المنتظر أن يلعب الملكي، أمام تشيلسي في أخر التجارب الودية على ملعب بنك أوف امريكا، بعدما خسر من ميلان، ثم برشلونة

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية، هو يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، على ملعب بنك أوف امريكا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

حصلت قناة الكويت الرياضية على حق إذاعة مباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، يمكنكم متابعة المباراة على شاشتها بتعليق عبد الله الحربي.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال مدريد - تشيلسي الأربعاء 7 أغسطس 2024،

02:00 مصر والسعودية الكويت الرياضية بنك أوف امريكا عبد الله الحربي

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة تشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025