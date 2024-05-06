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MP_real madrid vs bayern(C)Getty Images
مصعب صلاح

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة هامة وقوية تجمع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ريال مدريد، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد حصد لقب الدوري الإسباني بصورة رسمية، كما نجح في التعادل ذهابًا بهدفين لمثلهما ليصبح بحاجة لأي انتصار للتأهل على أرضه.

على الجانب الآخر بايرن ميونخ، حاله عكس حال الميرينجي، إذ خسر الفريق البافاري لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عامًا، وهو ما يجعله لا يمتلك أي فرصة لحصد بطولة في الموسم الحالي سوى بتحقيق دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 8 مايو 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو..

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المرتقبة.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD TV بجانب beIN Connect.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
ريال مدريد - بايرن ميونخالأربعاء 8 مايو 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1حفيظ الدراجيسانتياجو برنابيو
beIN Sports HD 2حسن العيدروس

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

الخطة4-3-3
حراسة المرمى تيبو كورتوا
خط الدفاعفيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال
خط الوسطإدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي
خط الهجومجود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

الخطة4-3-3
حراسة المرمىمانويل نوير
خط الدفاعإريك داير - أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيس
خط الوسطجوريتسكا - جمال موسيالا - كيميتش
خط الهجومليروي ساني - هاري كين - توماس مولر

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