تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" قمة جديدة في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 حين يحل إشبيلية ضيفًا على ريال مدريد في مباراة نارية.

ريال مدريد يريد الفوز للخروج من دوامة التعثرات التي كان آخرها التعادل المفاجئ على ملعب دي فاييكاس مع رايو فاييكانو، بينما يريد إشبيلية تحسين مركزه وهو الذي يحتل المركز الحادي عشر من الدوري الإسباني..

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025، هو الأحد 22 ديسمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق ريال مدريد - إشبيلية الأحد 22 ديسمبر 2024

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 TOD TV سانتياجو برنابيو عامر الخوذيري

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-