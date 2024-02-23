تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة هامة وقوية تجمع بين ريال مدريد وإشبيلية ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2023-2024.

يسعى ريال مدريد لمواصلة الفوز والتصدر والابتعاد عن كل من جيرونا وبرشلونة ووضع كلمته في صراع التتويج بلقب الدوري الإسباني.

بينما يطمح إشبيلية في عرقلة ريال مدريد وتقديم خدمة جليلة للثنائي المنافس له من كتالونيا، جيرونا وبرشلونة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الجولة 26 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، هو يوم الأحد 25 فبراير 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال مدريد - إشبيلية الأحد 25 فبراير 2024

23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS HD 1 سانتياجو برنابيو عصام الشوالي

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة إشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3