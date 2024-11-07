موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل أوساسونا، ضيفًا على ريال مدريد، في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ريال مدريد، المباراة وعينه على مصالحة جماهيره بعد مباراتين شديدتي الإحباط أمام برشلونة وميلان ويطمح للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 9 نوفمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا عبر شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت ريال مدريد - أوساسونا السبت 9 نوفمبر 2024

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 سانتياجو برنابيو TOD

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

من المتوقع أن يبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-