موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ريال مدريد لاستضافة أتلتيك بيلباو على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وذلك لحاسب الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإسباني .

كتيبة زيدان بعد أن تمكنوا من الصعود لدور الـ16 بنجاح في دوري أبطال أوروبا، وايضًا بعد أن حسموا ديربي العاصمة الإسبانية وتغلبوا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/0، بالطبع يخوضوا اللقاء بروح وثقة عالية جدًا.

بينما على الجانب الآخر، أتلتيك بيلباو صاحب المركز الـ13، يسعى للخروج بتعادل أو يخطف فوز مفاجيء كما فعل قادش مع ريال مدريد.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد و أتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو هو الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - أتلتيك بيلباو السبت 15 ديسمبر 2020،

27 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 ألفريدو دي ستيفانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد زيدان على تشكيلته المعتادة بكورتوا في حراسة المرمى وأمامه راموس وفاران، مع مودريتش وكروس في منتصف الملعب وبنزيما في الأمام.