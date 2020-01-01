موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ريال مدريد لخوض لقاء قوي ومؤثر جدًا في الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإسباني .

يستضيف ستاد ألفريدو دي ستيفانو الديربي المدريدي، لقاء كبار العاصمة الإسبانية الذي يجمع بين ريال مدريد و أتلتيكو مدريد .

المرينجي بعد أن تمكن من الصعود إلى دور الـ16 بمعاناة في دوري أبطال أوروبا، يسعى حامل اللقب الآن للفوز والإقتراب من المركز الأول.

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بينما أتلتيكو مدريد المتصدر حاليًا، يسعى للفوز وضمان الصدارة أكثر وأكثر، والتحليق بعيدًا خاصة بعد تعثر برشلونة بالدوري ومستواه المتذبذب.

بالطبع ينتظر الجميع قمة نارية كالمعتاد من الفريقين.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد و أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد هو السبت الموافق 12 ديسمبر 2020، الموافق ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٢ هـ، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 1و3 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - أتلتيكو مدريد السبت12 ديسمبر 2020،

27 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 beIN Sports HD 3 ألفريدو دي ستيفانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد زيدان على تشكيلته المعتادة بكورتوا في حراسة المرمى وأمامه راموس وفاران، مع مودريتش وكروس في منتصف الملعب وبنزيما في الأمام.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

يغيب عن أتلتيكو دييجو كوستا وخيمينيز ومانو سانشيز، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب دييجو سيميوني على التشكيل الآتي: