موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

سيلتقي ريال مدريد مع مضيفه ليفانتي مساء السبت الموافق 22 فبراير 2020، الموافق 28 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني .

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وكان نادي ليفانتي قد عرقل الملكي وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 1-0، حيث تمكن خوسيه لويس موراليس من إحراز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 79 من عمر المباراة، وبهذه الهزيمة فقد الأبيض صدارة الدوري الإسباني ليحتل غريمه التقليدي برشلونة المركز الأول في الجدول برصيد 55 نقطة ويتوقف رصيد الملكي عند 53 نقطة ويهبط للمركز الثاني في الترتيب.

أما مانشستر سيتي فتمكن من تحقيق الفوز في آخر لقاءاته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نادي ليستر سيتي بنتيجة 1-0، ويحتل الفريق المركز الثاني في الترتيب في الجدول برصيد 57 نقطة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة..

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - مانشستر سيتي سانتياجو بيرنابيو الأربعاء 26 فبراير 2020،

2 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يُعاني ريال مدريد من إصابة ماركو أسينسيو وإيدين هازارد بداعي الإصابة، ولا يغيب عنه أي لاعب بداعي الإيقاف.

سيبدأ كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه كارباخال وفاران وراموس ومارسيلو، وفي الوسط سيدفع زيدان بالثلاثي فالفيردي وكاسيميرو وكروس، أما الهجوم فسيقوده بنزيما وإيسكو وبيل.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافايل فاران - داني كارباخال

فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

لا يغيب عن مانشستر سيتي في مباراة ريال مدريد إلا ليوري ساني بداعي الإصابة، ولا توجد غيابات بسبب الإيقاف.

سيبدأ إيدرسون في حراسة المرمى، وأمامه ووكر وستونز ولابورت وميندي، وفي الوسط سيدفع جوارديولا بالثلاثي دي بروينه وفيرناندينو و دافيد سيلفا، أما الهجوم فسيقوده بيرناردو سيلفا وأجويرو وستيرلينج.