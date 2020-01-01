موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام ليفانتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة؟

سيلتقي ريال مدريد مع مضيفه ليفانتي مساء السبت الموافق 22 فبراير 2020، الموافق 28 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

هذه المباراة ستكون بمثابة البروفة النهائية للقمة المرتقبة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي الفريق الملكي مع مانشستر سيتي، مما قد يُجبر المدرب زين الدين زيدان على إراحة بعض نجومه خشية الإصابات أمام ليفانتي.

في الوقت نفسه فإن صغير مدينة فالنسيا لن يكون خصمًا هينًا بالنسبة للفريق العاصمي، وليس أدل على ذلك من المعاناة التي ظهرت على برشلونة في كلتا المباراتين أمامهم.

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ريال مدريد متحفز أيضًا ليستمر على صدارة ترتيب الليجا في ظل المطاردة الشرسة من البرسا له، وأي تعثر سيمنح الفرصة للنادي الكتلاني للتساوي معهم ومن ثم مقاسمة الصدارة وازدياد حدة النزاع على اللقب.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي والقنوات الناقلة..

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفانتي - ريال مدريد سيوداد دي فالنسيا السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يُعاني ريال مدريد من إصابة ماركو أسينسيو ولوكا يوفيتش وجاريث بيل، ولا يغيب عنه أي لاعب بداعي الإيقاف.

🙌 مباراة الليلة! 🙌

🆚 @LevanteUD

🏟 ملعب سيوداد دي فالنسيا

⏰ 23:00 بتوقيت 🇸🇦

🏆 دوري لاليغا

🔢 الجولة 25

#⃣ #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/PYp9bwxE6l — C.F. ع (@realmadridarab) February 22, 2020

سيبدأ كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه كارباخال وفاران وراموس ومارسيلو، وفي الوسط سيدفع زيدان بالثلاثي مودريتش وكاسيميرو وكروس، أما الهجوم فسيقوده بنزيما وإيسكو وهازارد.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافايل فاران - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

إيدين هازارد - كريم بنزيما - إيسكو

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفانتي

يغيب عن ليفانتي في مباراة ريال مدريد الثنائي هيرناني وروبين روشينا بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب للإيقاف.