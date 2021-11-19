موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ملعب نويفو لوس كارمينيس لمواجهة غرانطة، في اللقاء الذي يجمع بينهما لحساب الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة النتائج الإيجابية في الآونة الأخيرة، واقتناص ثلاث نقاط من ملعب غرناطة من شأنه أن يكون محفزًا إضافيًا لمواصلة محاولة إعادة درع الدوري الإسباني لسانتياجو برنابيو.

كتيبة كارلو أنشيلوتي تحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة بفارق نقطة ومباراة أقل عن المتصدر ريال سوسييداد، لذلك فالفوز في غرناطة أمر هام للغاية لبداية إيجابية لفترة عصيبة بانتظار اللوس بلانكوس.

غرناطة بدوره ليس في أفضل أحواله هذا الموسم، حيث جمع الفريق فقط 11 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن، ليتواجد في المركز السابع بعشر وبفارق الأهداف فقط عن أول المراكز المؤدية للهبوط.

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الآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة؟

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة هو الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، بملعب نويفو لوس كارمينيس.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الخامسة والربع بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة؟

تُنقل منافسات الدوري الإسباني فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبلها بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب غرناطة - ريال مدريد الأحد 21 نوفمبر 2021،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 نويفو لوس كارمينيس

التشكيل المتوقع لغرناطة

من المتوقع أن يعتمد المدرب روبيرتو مورينو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

لويس ماكسيميانو

كارلوس نيفا - جيرمان سانشيز - فيكتور دياز - كويني

ألبيرتو سورو - مونتشو - مونتورو - روبن روتشينا

لويس سواريز - خورخي مولينا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي: