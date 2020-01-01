موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يتحمس عشاق الدوري الإسباني في كل أنحاء العالم لعودة الموسم الجديد، وبدأت منافسات اللاليجا مؤخراً، ولم يشارك النادي الملكي حامل اللقب للموسم الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ في الجولة الأولى من البطولة حيث تم تأجيل مباراته نظراً لمشاركاته الأوروبية.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نادي ريال سوسيداد ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدوري، وذلك يوم الأحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ على ملعب أنويتا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

انهى ريال سوسيداد الموسم الماضي في المركز السابع برصيد ٥٦ نقطة، وأولى مبارياته في الموسم الجديد من الدوري أمام نادي بلد الوليد.

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حصد الملكي الأسباني بطولة الدوري الموسم الماضي في الجولات الأخيرة من عمر البطولة حيث انتزع الصدارة واللقب من غريمه التقليدي برشلونة الذي إحتل صدارة الدوري لوقت طويل، وخرج ريال مدريد من الدور ال١٦ من دوري أبطال أوروبا بعد تلقيه هزيمة من نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي بحصيلة ٤-٢، ويسعى الفريق للحفاظ على اللقب والمنافسة على البطولة من المباراة الأولى.

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في هذا الموضوع سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد والقنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد؟

ستُذاع مباراة الريال وسوسييداد عبر قنوات "بي إن سبورت 3 " كونها حاصلة على الحقوق الحصرية لبث منافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

لكن متابعي النسخة العربية من موقع جول، سيكون بإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد كتابياً، وقبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.