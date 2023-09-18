موعد مباراة ريال مدريد وأونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأونيون برلين في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مباراة ريال مدريد وأونيون برلين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتعد المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 من المجموعات غير المعقدة في النسخة الحالية من البطولة، حيث تضم إلى جانب ريال مدريد وأونيون برلين فريقي نابولي الإيطالي وبراجا البرتغالي.

ومن المؤكد أن رغبة ريال مدريد في المباراة هي حصد نقاط الفوز، من أجل بدء مشوار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بأفضل طريقة ممكنة، وتفادي المفاجآت المبكرة.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وأونيون برلين في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وأونيون برلين في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة و45 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة ريال مدريد وأونيون برلين عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد وأونيون برلين عبر قناة beIN Sports 2.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - أونيون برلين الأربعاء 20 سبتمبر 2023، 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مواجهة أونيون برلين بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-1-2-1-2

كيبا أريثابالاجا

داني كارباخال - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - فران جارسيا

إدواردو كامافينجا

أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش

جود بيلينجهام

رودريجو - خوسيلو