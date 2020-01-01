موعد مباراة ريال مدريد الودية ضد رايو فاليكانو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد الودية أمام رايو فاليكانو في إطار استعدادات الملكي للموسم الجديد، وما هي القنوات الناقلة؟

يباشر ريال مدريد مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، عندما يلتقي مع نظيره رايو فاليكانو، في مباراة من المقرر إقامتها على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

النادي الملكي يستعد لاستئناف فعاليات الدوري الإسباني بمواجهة ريال سوسييداد يوم الأحد 20 سبتمبر في الجولة الثانية، وذلك بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى أمام خيتافي.

الهدف الأول لكتيبة زين الدين زيدان في الموسم الجديد هو الدفاع عن لقب الليجا، إلى جانب الذهاب بعيدًا على صعيد دوري أبطال أوروبا بعد المشاركة المتواضعة في آخر موسمين.

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مباراة رايو فاليكانو ستكون فرصة مناسبة للتأكد من جاهزية اللاعبين واستعدادهم للموسم الجديد، إلى جانب تجريب مختلف طرق اللعب للوقوف على الأنسب للفترة المقبلة.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو الودية؟

يلتقي ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو مساء الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020، الموافق 21 محرم 1442 هجريًا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو؟

لم يتم الإعلان عن القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، وقد لا تتم إذاعتها للحفاظ على السرية عمومًا.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة ريال مدريد - رايو فاليكانو ألفريدو دي ستيفانو الأربعاء 9 سبتمبر 2020،

21 محرم 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يُعلن حتى الآن

ما هو التشكيل المتوقع لريال مدريد؟

سيغيب عن ريال مدريد بعض لاعبيه للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية مع منتخباتهم وهم إيدين هازارد وتوني كروس وفيرلاند ميندي، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام زيدان.

من المتوقع أن يعتمد زيدان على تشكيلته المعتادة حيث تيبو كورتوا في حراسة المرمى وأمامه رافاييل فاران وميليتاو وناتشو ومارسيلو، وفي منتصف الملعب لوكا مودريتش وكاسيميرو وفالفيردي، وفي الأمام الثلاثي كريم بنزيما ورودريجو وفينيسيوس مع إراحة القادمين من الجولة الدولية كراموس وكارفخال.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - ناتشو

لوكا مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي

رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور