تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
BROUGHT TO YOU BY
Mbappé PSG Real Sociedad Champions LeagueGetty Images
مصعب صلاح

موعد مباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

ريال سوسيداد v باريس سان جيرماندوري الأبطالباريس سان جيرمانريال سوسيداد

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستضيف ريال سوسييداد نظيره باريس سان جيرمان، في إياب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنويتا.

ريال سوسييداد قدّم مباراة جيدة في الذهاب لكن باريس سان جيرمان خرج منتصرًا بثنائية نظيفة في ليلة تألق فيها كيليان مبابي، ليمنح الفريق الباسكي آول خسارة له في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ورغم الفوز ذهابًا بهدفين، لكن المباراة لن تكون سهلة في سان سباستيان، خاصة وأنّ المدرب لويس إنريكي عانى كثيرًا هناك خلال فترة تدريبه لبرشلونة ولم ينتصر سوى مرة واحدة فقط في آخر مواجهة له وكانت ببطولة كأس ملك إسبانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 على ملعب أنويتا.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد عبر beIN Sports HD 1 وكذلك beIN 4K بتعليق سن العيدروس.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
ريال سوسييداد - باريس سان جيرمان الثلاثاء 5 مارس 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN SPORTS HD 1حسن العيدروسأنويتا

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس إنريكي المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىدوناروما
خط الدفاعأشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز
خط الوسطفيتينيا - أوجارتي - كارلوس سولير
خط الهجومعثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا
إعلان

اختيارات المحررين