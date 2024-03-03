موعد مباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستضيف ريال سوسييداد نظيره باريس سان جيرمان، في إياب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنويتا.

ريال سوسييداد قدّم مباراة جيدة في الذهاب لكن باريس سان جيرمان خرج منتصرًا بثنائية نظيفة في ليلة تألق فيها كيليان مبابي، ليمنح الفريق الباسكي آول خسارة له في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ورغم الفوز ذهابًا بهدفين، لكن المباراة لن تكون سهلة في سان سباستيان، خاصة وأنّ المدرب لويس إنريكي عانى كثيرًا هناك خلال فترة تدريبه لبرشلونة ولم ينتصر سوى مرة واحدة فقط في آخر مواجهة له وكانت ببطولة كأس ملك إسبانيا.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 على ملعب أنويتا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد عبر beIN Sports HD 1 وكذلك beIN 4K بتعليق سن العيدروس.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب ريال سوسييداد - باريس سان جيرمان الثلاثاء 5 مارس 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس أنويتا

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس إنريكي المباراة بالتشكيل التالي:-