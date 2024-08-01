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Al-Ittihad v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

موعد مباراة ريال بيتيس والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة

وديات الأنديةالاتحادريال بيتيس v الاتحادريال بيتيس

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام ريال بيتيس الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل الاتحاد استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لوران بلان، والمقام في إسبانيا.

ومن المنتظر أن يلعب النمور، أمام ريال بيتيس الإسباني في رابع التجارب الودية على ملعب بينيتو فيامارين، بعد الهزيمة من إلتشي وإشبيلية وفارينزي.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال بيتيس والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما تفاصيل معسكر ومباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟

ما موعد مباراة ريال بيتيس والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة ريال بيتيس والاتحاد الودية، هو يوم السبت 3 أغسطس 2024، على ملعب بينيتو فيامارين.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

تنقل المباراة عبر تطبيق STC الذي حصل على حقوق العديد من المباريات في المعسكرات التحضيرية للفرق..

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ريال بيتيس - الاتحادالسبت 3 أغسطس 2024،
22:00 مصر والسعودية		تطبيق STCبينيتو فيامارين

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة ريال بيتيس الودية التحضيرية لموسم 2024-2025

التشكيل| 4-5-1
حراسة المرمى

محمد المحاسنة

خط الدفاعحسن كادش - لويس فيليبي - سعد آل موسى - فواز الصقور
خط الوسطفابينيو - أحمد الغامدي - فيصل الغامدي - عوض الناشري = جوتا فيليبي
خط الهجومكريم بنزيما
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