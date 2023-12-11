موعد مباراة رويال أنتويرب وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب بوسويل آخر مباريات برشلونة في مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، حينما يحل ضيفًا على رويال أنتويرب البلجيكي.

ويدخل برشلونة، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ضمان تأهله إلى ثمن نهائي البطولة للمرة الأولى منذ موسمين، كما يطمح في الفوز لضمان الصدارة دون الدخول في أي حسابات أخرى، بل حتى التعادل يكفيه لتحقيقي ذلك.

ورغم التراجع المحلي في الآونة الأخيرة لبرشلونة، لكن الفريق يسير بشكل جيد أوروبيًا وفاز في جميع مبارياته عدا خسارة وحيدة أمام شاختار الأوكراني.

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ويشارك الفريق الكتالوني، هذا الموسم في المجموعة الثامنة، برفقة بورتو، وشاختار، ورويال أنتويرب.

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة رويال أنتويرب و برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-24؟

موعد مباراة رويال أنتويرب وبرشلونة، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-24، هو الأربعاء 13 ديسمبر 2023، على ملعب بوسويل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة رويال أنتويرب و برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-24؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة برشلونة ورويال أنتويرب عبر شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق رويال أنتويرب - برشلونة الأربعاء 13 ديسمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 بوسويل جواد بدة

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

يعاني برشلونة من إصابة جافي وكذلك الحارس مارك أندريه تير شتيجن وإينيغو مارتينيز، كما قرر تشافي إراحة روبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو قبل اللقاء.

التشكيل| 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو

بيدري - جوندوجان - فرينكي دي يونج

جواو فيليكس - فيران توريس - رافينيا