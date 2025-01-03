تعرف على موعد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الأولمبيكو، مباراة هامة وقوية تجمع بين روما ولاتسيو، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2024-2025.

روما يدخل المباراة بهدف تعزيز مركزه إذ يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يحتل لاتسيو المركز الرابع.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2024-2025؟

موعد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2024-2025، الأحد 5 يناير 2025، على ملعب الأولمبيكو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قناة AD Sports 1 HD Premium.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق STARZPLAY وSTC.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب روما - لاتسيو الأحد 5 يناير 2025،

21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports 1 HD Premium STARZPLAY الأولمبيكو

التشكيل المتوقع لروما أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب كلاوديو رانييري المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-4-2-1 حراسة المرمى ميل سفيلار خط الدفاع ماتس هوميلس - جيانلوكا مانشيني - إيفان نديكا المحور أنجيلينو - لياندرو باريديس - أليكسيس ساليمايكيرس - نيكولو بيسيلي خط الوسط الهجومي ستيفان الشعراوي - باولو ديبالا خط الهجوم أرتيم دوفبيك

التشكيل المتوقع للاتسيو أمام روما في الدوري الإيطالي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ماركو باروني المباراة بالتشكيل التالي:-