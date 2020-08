موعد مباراة روما وإشبيلية في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

‎يشهد ملعب إم إس في أرينا في ألمانيا مواجهة قوية بين نادي إشبيلية الإسباني ونادي روما الإيطالي وذلك ضمن فعاليات دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي ، وتقام المباراة يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 الساعة 6:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

وستقام المباراة ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي التي ستلعب في يومي 5 و6 أغسطس، فيما ستنطلق منافسات دور ربع النهائي ابتداءً من يوم 10 أغسطس وحتى 21 من نفس الشهر.

أنهى إشبيلية الموسم الحالي في الدوري الإسباني في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، أما روما فأنهى الموسم في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة أيضًا.

حصل الجيالوروسي على المركز الثاني في مجموعته في الدوري الأوروبي خلف باشاك شهير، ثم تخطى جينت في دور 32 بنتيجة 2-1 على مباراتين، أما الفريق الإسباني فقد جاء في المركز الأول في مجموعته، ثم أقصى كلوج الروماني في الدور الثاني.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة روما ضد إشبيلية والقنوات الناقلة.

ستقام مباراة إشبيلية ضد روما مساء الخميس 6 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 16 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب إم إس في أرينا بألمانيا.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصريًا على شبكة قنوات beIN Sports، وقد خُصصت القناة رقم 1 لنقل مباراة إشبيلية وروما .

لن يغيب عن إشبيلية في المباراة ضد روما في الدوري الأوروبي أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، ومن المتوقع أن يلحق فاسليك باللقاء.

