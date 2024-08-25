تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Valencia CF v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport
الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
كامبو دي فوتبول دي فاليكاس
team-logo
جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
بلال محمد

موعد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

رايو فايكانو v برشلونةالدوري الإسباني – لا ليجابرشلونةرايو فايكانو

تعرف على موعد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على رايو فاييكانو، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025.

وكان الفريق الكتالوني، قد نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب فالنسيا في الجولة الأولى، ثم على أتلتيك بيلباو بالجولة الثانية وسيعمل على مواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه هانز فليك، لإثبات نفسه جديرًا بالمنافسة على اللقب هذا الموسم.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة رايو فاييكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، على ملعب تيريزا ريفيرو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 3.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
رايو فاييكانو - برشلونةالثلاثاء 27 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 3تيريزا ريفيرو

تشكيل برشلونة المتوقع أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىتير شتيجن
خط الدفاعبالدي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز- كوندي
خط الوسطفيرمين لوبيز - بيدري - مارك كاسادو
خط الهجومرافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال
إعلان