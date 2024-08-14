تعرف على موعد ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نهائي السوبر السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لمتابعة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، لمعرفة هوية بطل كأس السوبر السعودي 2024-2025.

يدخل الهلال وهو أكثر الفرق تحقيقاً للسوبر السعودي برصيد 4 ألقاب، ولكن بالتأكيد عينه على اللقب الخامس، فكما هو معتاد، شغف الموج الأزرق للألقاب لا ينتهي، وحماس الجماهير لزيادة عدد البطولات لا ينقطع.

استطاع الزعيم أن يتخطى الأهلي في نصف النهائي، بعد التعادل بنتيجة 1-1، ومن ثم الاحتكام لركلات الترجيح التي رجحت كفة كبير آسيا.

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في الجانب الأخر انتصر النصر على التعاون بهدفين دون رد في نصف النهائي، ويمتلك العالمي لقبين من السوبر السعودي، فهو ثاني أكثر الفرق تحقيقاً للبطولة، ويسعى بكل تأكيد لاسعاد جماهيرة بتحقيق اللقب الثالث وتقليل الفارق بينه وبين الهلال.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

ما موعد مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نهائي السوبر السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نهائي السوبر السعودي 2024-2025، هو السبت 17 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نهائي السوبر السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نهائي السوبر السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر SSC SPORT 1 HD، وقناة SSC SPORT 5 HD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب الهلال - النصر السبت 17 أغسطس 2024،

19:15 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD - مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية SSC SPORT 5 HD - SSC SPORT 1 SD -

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025:

التشكيل|4-3-3 حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع رينان لودي - حسان تمبكتي - خليفة الدوسري - حمد اليامي خط الوسط ناصر الدوسري - روبن نيفيش - سافيتش خط الهجوم سالم الدوسري، ميتروفيتش، ميشيل دي أولفيرا

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025: