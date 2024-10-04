موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ديبورتيفو ألافيس، نظيره برشلونة في مباراة هامة وقوية في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025، على ملعب مينديزوروزا.

برشلونة يطمح لمواصلة الفوز وضمان الوصول إلى فترة التوقف الدولي وهو متصدر بفارق النقاط الثلاثة على الأقل عن منافسه التقليدي ريال مدريد.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، على ملعب مينديزوروزا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 3.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ديبورتيفو ألافيس - برشلونة الأحد 6 أكتوبر 2024،

17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 مينديزوروزا حسن العيدروس

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2024-2025