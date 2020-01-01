موعد مباراة حرس الحدود ضد الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة حرس الحدود ضد الأهلي في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد الأهلي لمواجهة جديدة في الدوري المصري الممتاز حيث يواجه حرس الحدود ضمن الجولة الخامسة والعشرين من البطولة مساء الإثنين 7 سبتمبر 2020 على ستاد حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

بعد خسارة لقاء القمة أمام الزمالك تمكن المارد الأحمر من الفوز بصعوبة على الجونة بهدف نظيف قبل أن ينتصر بسهولة على المصري، ثم تمكن من الفوز في لقاء وادي دجلة بعد جدل بسبب الهدف الذي تم إلغاءه لوادي دجلة.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة وبفارق 17 نقطة كاملة عن الغريم المعتاد نادي الزمالك.

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في الوقت نفسه فإن حرس الحدود يدخل المباراة بعد سلسة من التعادلات آخرها تعادل أمام نادي مصر صاحب المركز قبل الأخير، ويصارع الحدود من أجل البقاء في الدوري، ويخوض المباراة تحت إدارة خالد جلال المدرب السابق للقلعة البيضاء.

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في هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود؟

يلتقي الأهلي مع حرس الحدود مساء الإثنين 7 سبتمبر 2020، وتقام المباراة على ستاد حرس الحدود.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة حرس الحدود ضد الأهلي على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة حرس الحدود - الأهلي ستاد حرس الحدود السبتمبر 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يغيب عن الأهلي في مباراة حرس الحدود حسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولي للإصابة، ومحمود كهربا للإيقاف.

🏟 التتش اليوم

🏋‍ لا وقت للراحة.. التدريبات مستمرة إستعدادًا للمواجهات القادمة.



🔴 #يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/3qJKQEidzQ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 5, 2020

من المتوقع أن يبدأ فايلر بالشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني و ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع، وسيعود أليو ديانج والسولية في الوسط، وأمامهما أجايي وأفشة والشيخ ومروان محسن في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

أليو بادجي - عمرو السولية

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ

مروان محسن

ما هو التشكيل المتوقع لحرس الحدود؟

لا يوجد غيابات مؤثرة في صفوف حرس الحدود قبل مباراة الأهلي ، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني خالد جلال بأحمد السعدني في حراسة المرمى، عبد الله عواض، محمد الشبيني، خالد سامي، حسن مجدي في الدفاع، مصطفى جمال محمد أسامة، حامد خالد في خط الوسط، محمد عبد اللطيف، إبراهيما كونيه، توني جوميز في الهجوم.

التشكيل 4-3-3

أحمد السعدني

عبد الله عواض – محمد الشبيني – خالد سامي – حسن مجدي

مصطفى جمال – محمد أسامة – حامد خالد

محمد عبد اللطيف – إبراهيما كونيه – توني جوميز