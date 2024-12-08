تعرف على موعد مباراة جيرونا وليفربول في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على حساب جيرونا، على ملعب مونتيليفي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل ليفربول، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المباراة الماضية على ريال مدريد، بهدفين دون رد، ومواصلة انفراده بصدارة البطولة بالعلامة الكاملة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لتعزيز صدارته.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة جيرونا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة جيرونا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة جيرونا وليفربول في الجولة السادسة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، على ملعب مونتيليفي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جيرونا وليفربول عبر قناة beIN Sports 2.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق جيرونا - ليفربول الثلاثاء 10 ديسمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 مونتيليفي خليل البلوشي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: