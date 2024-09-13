موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة، ضيفًا على جيرونا، في ملعب مونتليفي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل برشلونة المباراة وعينه على تفادي أي تعثر لكي يستمر في القوية للحصول على لقب هذا الموسم، بكل قوة بقيادة التدعيمات الجديدة وعلى رأسها المدرب هانزي فليك.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، على ملعب مونتليفي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جيرونا وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 3.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق جيرونا - برشلونة الأحد 15 سبتمبر 2024،

17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 مونتليفي TOD علي سعيد الكعبي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني 2024-2025