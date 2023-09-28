موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "مونتيليفي" في إقليم كتالونيا مباراة جيرونا وريال مدريد، والتي تقام ضمن الجولة الثامنة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد، الضيف، يدخل اللقاء بعدما نجح في مصالحة جماهيره وحقق فوزًا معنويًا على لاس بالماس بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب "لا ليجا"بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة.

أما جيرونا، صاحب الأرض، فقد حقق فوزًا هامًا على حساب مضيفه فياريال بهدفين لهدف في الجولة الماضية، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما تمكن من رفع رصيده إلى 19 نقطة.

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مواجهة جيرونا وريال مدريد يمكن اعتبارها بحق مواجهة "فك الاشتباك" في صدارة الدوري الإسباني، ومن المؤكد أن جميع الأعين ستكون مسلطة عليها.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة جيرونا وريال مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2023-2024..

ما هو موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراةجيرونا وريال مدريد في الجولة الثامنة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني هو يوم السبت 30 سبتمبر 2023، على ملعب "مونتيليفي" في إقليم كتالونيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة جيرونا وريال مدريد عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة جيرونا وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 3.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب جيرونا - ريال مدريد الأربعاء 27 سبتم 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 مونتيليفي

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مواجهة جيرونا بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-1-2-1-2

كيبا أريثابالاجا

داني كارباخال - أنطونيو روديجر - ناتشو - فيرلان ميندي

إدواردو كامافينجا

أوريليان تشواميني -فيديريكو فالفيردي

جود بيلينجهام

رودريجو - فينيسيوس جونيور

التشكيل المتوقع لجيرونا

من المتوقع أن يبدأ الفريق الكتالوني مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-5-1

باولو جازانيجا

أرناو مارتينيز - إريك جارسيا - دافيد لوبيز - ميجيل جوتيريز

فيكتور تسيجانكوف - يانجيل هيريرا - أليكس جارسيا - إيفان مارتين - سافيو دي أوليفيرا

أرتيم دوفبيك