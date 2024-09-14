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Al AhlyGetty
بلال محمد

موعد مباراة جورماهيا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

الأهليدوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد جورماهيا في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد الأهلي لبداية حملة دفاعه عن لقب دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفًا على جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

ويسعى الأهلي، لبداية حملته بقوة والهروب من المفاجآت الغير المتوقعة، وحسم التأهل إلى الدور القادم من مباراة الذهاب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة جورماهيا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة جورماهيا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

موعد مباراة جورماهيا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، هو يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 على ملعب نيايو الوطني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة جورماهيا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث إذاعة مباراة جورماهيا والأهلي، في دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن تنقل اللقاء على قناة AD Sports HD1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
جورماهيا - الأهليالأحد 15 سبتمبر 2024،
15:00 مصر والسعودية		AD Sports HD1نيايو الوطني

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىمحمد الشناوي
خط الدفاعمحمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله
خط الوسطمروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق
خط الهجومرضا سليم - وسام أبو علي - حسين الشحات
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