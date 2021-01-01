موعد مباراة جلطة سراي وأنقرة جوجو في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي أمام أنقرة جوجو في الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي 2020-2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

.انتهت مباراة جلطة سراي ضد أرضروم سبور بهدفين بقدم لاعب الزمالك السابق مصطفى محمد المحترف في صفوف الفريق والمتألق في الدوري التركي منذ أول ظهور له مع الفريق

.يستعد الفريق التركي لمواجهة جديدة في الجولة السابعة وعشرين من السوبر ليج ضد فريق أنقرة جوجو الذي يستضيف المباراة على ستاد أنقرة اريامان

.يحتل جلطة سراي صدارة الدوري التركي برصيد ٥٧ هدف من ٢٦ مباراة، بينما يمتلك أنقرة جوجو ٢٠ نقطة فقط من ٢٥ مباراة في المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري

المدير المالي للزمالك: جلطة سراي يمتلك الحق الحصري لشراء مصطفى محمد



في هذا التقرير نستغرض معكم موعد مباراة جلطة سراي وأنقرة جوجو في الدوري التركي

ما هو موعد مباراة جلطة سراي القادمة ضد أنقرة جوجو

تقام المباراة يوم الأربعاء 3 مارس 2021 ميلاديًا، الموافق 19 رجب 1441 هجريًا.

ومن للمقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي ضد أنقرة جوجو

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

أحيانا يتم نقل المباريات على beIN Sports 5 HD بشكل مباشر أو بعد ساعات قليلة من إذاعتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أنقرة جوجو - جلطة سراي الأربعاء 3 مارس 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD TR أنقرة أريامان

التشكيل المتوقع لنادي جلطة سراي

من المتوقع لأن يبدأ المدير الفني فاتح تريم المباراة بالتشكيل الأتي

التشكيل | 4-1-4-1

فيرناندو موسليرا

عمر بايرام - مارساو - كريستيان لوينداما - دي أندريه يدلين

بيتر إتيبو

هنري أونيكورو - إيمري كيلينج - جيدسون فيرنانديش - أردا توران

مصطفى محمد

التشكيل المتوقع لنادي أنقرة جوجو

يغيب عن فريق أنقرة جوجو لاعب خط الوسط جوزيف بانتسيل لحصولة على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب مصطفى دلشي المباراة بالتشكيل الأتي

التشكيل | 4-2-3-1

كورجان تشليكاي

ستيليوس كيتسيو - أنتي كولوسيش - زفونيمير شارليا - أتيلا توران

دانييل شوكاسيك - إدريز فوكا

سافيردي سيتين - سابا لوبزهانيدزي - إندري تشيكتشي

تورجير بورفين



