تعرف على موعد مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل المنتخب التونسي، ضيفًا ثقيلًا على جزر القمر ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويسعى المنتخب التونسي، للثأر من هزيمته في الجولة الماضية على يد جزر القمر، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة انفراده بصدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، سيتسلح جزر القمر بعامل الأرض والجمهور، لتحقيق الانتصار مرة أخرى على نسور قرطاج، وخطف الصدارة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت تونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق جزر القمر - تونس الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية، 20:00 تونس beIN SPORTS HD 3 فيليكس هوفويت بوانيي محمد المبروكي

التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025