موعد مباراة الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام جدة في الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نادي جدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري يلو لموسم 2022-23، والتي تقام على ملعب يلو.

الراقي في الجولة الماضية، نجح في تحقيق فوزًا هامًا على أحد بثلاثية نظيفة، ليصل إلى النقطة الثامنة، ويعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من القمة والعودة إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل.

على الجانب الآخر نادي جدة، حاله لا يختلف كثيرًا عن الأهلي، ويريد الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة تساعده في مشواره بالبطولة هذا الموسم، وتحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير موعد مباراة جدة والأهلي، في دوري يلو السعودي موسم 2022-23 والقنوات الناقلة للمباراة..

Shahid Shahid

ما هو موعد مباراة جدة والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة جدة والأهلي في الجولة السادسة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جدة والأهلي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة جدة والأهلي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جدة - الأهلي الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر KSA Sports HD الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للأهلي السعودي

من المتوقع أن يعتمد المدرب موسيماني على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

محمد الربيعي

إبراهيم الزبيدي - عبد الباسط هندي - فهد الحمد - علي مجرشي

زياد الجهني - فرانك كوم - علي الأسمري

سلمان المؤشر - عبد الله المقرن - هيثم عسيري