موعد مباراة تونس ونيجيريا الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب تونس الودية أمام منتخب نيجيريا، والمقرر إقامتها في النمسا استعدادًا لتصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه منتخب تونس منتخب نيجيريا ودياً بالنمسا يوم الثلاثاء الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس.

على الرغم من أنها مباراة ودية وهدفها تجهيز كل من الفريقين والوقوف على مستوى اللاعبين بعد فترة توقف كبيرة بسبب فيروس كورونا في العالم، إلا أن المنتخب التونسي وجماهيره يعتبرها مباراة ثأرية كما وضح فرجاني ساسي، وذلك لفوز المنتخب النيجيري في المباراة السابقة في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مما يزيد من قوة المباراة وإثارتها.

كان المنتخب التونسي قد هزم منتخب السودان بثلاثية نظيفة يوم الجمعة قبل مواجهة نيجيريا ، وتأتي تلك المباريات لتونس تجهيزاً لاستئناف مبارياته بالمجموعة العاشرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، حيث يتصدر نسور قرطاج المجموعة من انتصارين في مباراتين.

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وعلى الجانب الآخر المنتخب النيجيري أيضاً يجهز لفترة إعداد قوية قبل استئناف مبارياته في المجموعة الثانية عشر لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية القادمة، ويتصدر النسور مجموعته بفوزه في مباراتين، ويتوقع الجميع مباراة قوية ومثيرة بين نسور قرطاج ونيجريا.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة تونس ونيجيريا وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة تونس ونيجيريا؟

تُقام مباراة منتخب تونس مع منتخب نيجيريا مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، على ملعب ليمانس آرينا بالنمسا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا؟

ستنقل مباراة تونس ونيجيريا الودية عبر القنوات الوطنية الأولى، ولم يُعلن بعد إذا ما كانت ستذاع عبر قنوات أخرى أم لا.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة نيجيريا - تونس ليمانس آرينا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

18:30 تونس، 19:30 مصر الوطنية 1

قائمة منتخب تونس ضد نيجيريا

يتواجد على رأس قائمة منتخب تونس في مباراة نيجيريا وهبي الخزري نجم سانت إتيان، ويوسف المساكني نجم الدحيل القطري، كذلك نجمي الأهلي والزمالك علي معلول وفرجاني ساسي، ويتواجد أيضًا لاعب فريق الشباب في يوفنتوس حمزة رفيع.

قائمة تونس:

حراسة المرمي: فاروق بن مصطفى - معز بن شريفية - بشير بن سعيد - أيمن دهمان.

فاروق بن مصطفى - معز بن شريفية - بشير بن سعيد - أيمن دهمان. الدفاع: علي معلول - ياسين مرياح - أسامة الحدادي - ديلان برون - محمد دراجر - وجدي كشريدة - جاسر الخميري - منتصر طالبي - عمر رقيق.

علي معلول - ياسين مرياح - أسامة الحدادي - ديلان برون - محمد دراجر - وجدي كشريدة - جاسر الخميري - منتصر طالبي - عمر رقيق. الوسط: فرجاني ساسي - نعيم السليتي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري - سيف الديف خاوي - أيمن بن محمد - سعد بقير - أحمد خليل - حمزة رفيع - إلياس جيلاسي - أنيس بن سليمان.

فرجاني ساسي - نعيم السليتي - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري - سيف الديف خاوي - أيمن بن محمد - سعد بقير - أحمد خليل - حمزة رفيع - إلياس جيلاسي - أنيس بن سليمان. الهجوم: يوسف المساكني - وهبي الخزري - سيف الدين الجزيري.

Kombat Pro 2020 Tunisie

L’aigle fait son retour sur les nouveaux maillots Kappa ! pic.twitter.com/gWzjFClouI — FTF (@FTF_OFFICIELLE) July 3, 2020

تشكيل منتخب تونس أمام نيجيريا

سيبدأ المدرب منذر الكبير ببن شريفية في حراسة المرمى، مرياح وبرون وكشريدة ومعلول في الدفاع، السخيري وبن محمد وساسي في الوسط، الخزري ورفيع وخاوي في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

معز بن شريفية

علي معلول - ياسين مرياح - ديلان برون - وجدي كشريدة

أيمن بن محمد - إلياس السخيري - فرجاني ساسي

حمزة رفيع - وهبي الخزري - سيف الدين خاوي

ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا؟

من المتوقع أن يبدأ منتخب نيجيريا بنفس تشكيله في مواجهة الجزائر الأخيرة، حيث أوكوي في حراسة المرمى، إبويهي وإكونج وبالوجان وسانوسي في الدفاع، أونيكا وشيكويزي وأجايي في الوسط، كالو وآيوبي وأونواتو في الهجوم.

Friendlies: Super Eagles ready for big games https://t.co/cg2y2kMPDV pic.twitter.com/lTiXMAwvvI — The NFF 🇳🇬 (@thenff) October 8, 2020

التشكيل | 4-3-3

مادوكا أوكوي

زايدو سانوسي - ليون بالوجان - ويليام تروست إكونج - تيرون إبويهي

سيمي أجايي - فرانك أونيكا - صامويل شيكوزوي

أليكس آيوبي - بول أونواتشو - صامويل كالو