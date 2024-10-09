يستضيف منتخب تونس، نظيره جزر القمر ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.
ويحتل نسور قرطاج المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط جمعوها من انتصارين ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام جزر القمر التي تحتل الوصافة بنقطتين من تعادلين.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..
ما موعد مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟
تقام مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 على ملعب حمادي العقربي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت تونس.
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ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟
تنقل مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|تونس - جزر القمر
|الجمعة 11 أكتوبر 2024
22:00 مصر والسعودية، 20:00 تونس
|beIN SPORTS HD 2
|حمادي العقربي
علي محمد علي
التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025
|التشكيل|4-4-2
|حراسة المرمى
|أمان الله مميش
|خط الدفاع
|علي العابدي - ياسين مرياح – منتصر الطالبي – رائد بوشنيبة
|خط الوسط
|مرتضى بن وناس – فرجاني ساسي – عيسى العيدوني – محمد علي بن رمضان
|خط الهجوم
|حمزة رفيعة - علي يونس