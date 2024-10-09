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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2025
أحمد مجدي

موعد مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تونس v جزر القمرالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياتونسجزر القمر

تعرف على موعد مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب تونس، نظيره جزر القمر ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويحتل نسور قرطاج المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط جمعوها من انتصارين ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام جزر القمر التي تحتل الوصافة بنقطتين من تعادلين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 على ملعب حمادي العقربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت تونس.

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ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
تونس - جزر القمرالجمعة 11 أكتوبر 2024
22:00 مصر والسعودية، 20:00 تونس		beIN SPORTS HD 2حمادي العقربي

علي محمد علي

التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

التشكيل|4-4-2
حراسة المرمىأمان الله مميش
خط الدفاععلي العابدي - ياسين مرياح – منتصر الطالبي – رائد بوشنيبة
خط الوسطمرتضى بن وناس – فرجاني ساسي – عيسى العيدوني – محمد علي بن رمضان
خط الهجومحمزة رفيعة - علي يونس
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