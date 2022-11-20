موعد مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تونس والدنمارك في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل استاد المدينة التعليمية، ختام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات للمجموعة الرابعة من كأس العالم 2022، والتي تجمع بين الدنمارك وتونس.

ويشارك المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة برفقة، فرنسا، الدنمارك بالإضافة إلى أستراليا.

المنتخب التونسي يهدف إلى أن تكون مشاركته السادسة في البطولة مميزة، ويحقق فيها إنجازًا يصالح به الجماهير بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تونس والدنمارك في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة تونس والدنمارك في الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال، هو يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، على استاد المدينة التعليمية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت تونس، الرابعة بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة تونس والدنمارك على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تونس - الدنمارك الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

16:00 قطر، 14:00 تونس beIN Sports HD 1 Max استاد المدينة التعليمية

تشكيل الدنمارك المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

شمايكل

يواكيم أندرسن – سيمون كيير – أندرياس كريستنسن

راسموس كريستنسن – هويبييرج – توماس ديلاني – يواكيم مايلي

كريستيان إريكسن – مارتن برايثوايت – سكوف أولسن

تشكيل تونس المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

أيمن دهمان

علي معلول – بلال العيفة – منتصر الطالبي – محمد دراجر

أنيس بن سليمان – حنبعل المجبري – إلياس السخيري

يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري – نعيم السليتي