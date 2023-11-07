موعد مباراة تولوز وليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تولوز وليفربول في الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب تولوز البلدي مباراة تولوز وليفربول والتي تعد قمة الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الخامسة لمنافسات موسم 2023-2024 من بطولة الدوري الأوروبي.

ليفربول، الضيف، يدخل اللقاء وهدفه تحقيق انتصار جديد يعزز به صدارته للمجموعة، من أجل ضمان المركز الأول مبكرًا.

أما تولوز، صاحب الأرض، فيدخل المباراة وعينه على تأمين المركز الثاني، وإنهاء المنافسة عليه بشكل نهائي، وتحقيق الفوز على ليفربول سيكون سبيله لتحقيق ذلك.

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ويتصدر ليفربول ترتيب فرق المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي 2023-2024 برصيد 9 نقاط، ويأتي أونيون سانت جيلواز البلجيكي ثانيًا بعدما جمع 4 نقاط، ويحتل تولوز المركز الثالث بالرصيد نفسه لكنه يتخلف بفارق الأهداف، ويتذيل لاسك لينز النمساوي ترتيب فرق المجموعة دون رصيد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تولوز وليفربول في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة تولوز و ليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد مباراة تولوز وليفربول في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 9 نوفمبر 2023 على ملعب تولوز البلدي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تولوز وليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة تولوز وليفربول على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تولوز - ليفربول الخميس 9 نوفمبر 2023،

19:45 مصر، 20:45 السعودية bein Sports HD 1 تولوز البلدي

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-3-3

كايمهين كيليهر

كوستاس تسيميكاس - جويل ماتيب - جو جوميز -ترنت ألكساندر آرنولد

كورتيس جونز - واتارا إندو - ريان جرافنبرخ

كودي جاكبو - داروين نونيز - هارفي إليوت