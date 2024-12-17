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Diogo Dalot von Manchester United gegen Tottenham Hotspur.Getty
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أحمد جمال

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة

توتنهام هوتسبير v مانشستر يونايتدكأس رابطة المحترفينمانشستر يونايتدتوتنهام هوتسبير

تعرف على موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في دور الـ 8 من كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف توتنهام فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، والتي يستضيفها معلب توتنهام هوتسبير.

كان السبيرز قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد تخطيه لمانشستر سيتي في دور الـ16، بينما صعد الشياطين الحُمر على حساب ليستر سيتي بعد الفوز بخماسية مقابل هدفين.

ويعد هذا اللقاء هو أقوى المواجهات في دور الـ 8 من المسابقة، ومن المتوقع أن يُقاتل الفريقين لتخطي هذه العقبة والتأهل إلى نصف النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في دور الـ 8 من كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025؟

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، هو الخميس 19 ديسمبر 2024، على ملعب توتنهام هوتسبير.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالتعليقالملعب
توتنهام - مانشستر يونايتدالخميس 19 ديسمبر 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 2TOD TVعصام الشواليتوتنهام هوتسبير

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىجيجليلمو فيكاريو
خط الدفاعديستيني أودوجي - بن ديفيز - رادو دراجوسين - أرشي جراي
خط الوسطباب مطر سار - رودريغو بيتانكور - ديان كولوسيفسكي
خط الهجومتيمو فيرنر - دومينيك سولانكي - هيونج مين سون

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025:

التشكيل| 3-4-3
حراسة المرمىأندري أونانا
خط الدفاعليساندرو مارتينيز - هاري ماجواير - ماتايس دي ليخت
خط الوسطديوجو دالوت - مانويل أوجارتي - برونو فيرنانديش - نصير مزراوي
خط الهجومأليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند - أماد ديالو
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