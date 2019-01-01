موعد مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يفتح استاد أليانز أرينا أبوابه لاستضافة مباراة ثأريه بين بايرن ميونخ و توتنهام يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السادسة والآخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20.

على الرغم من تأهل الفريقين فعلياً للدوري القادم من دوري الأبطال، إلا أن المباراة ستحمل الكثير من الجدية والكثير من معاني رد الدين، حيث كانت المباراة الآخيرة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية أشبه بالكارثة على عشاق السبيرز الذي هُزم على ملعبه بنتيجة (7-2) والتي كانت من أكبر أسباب إقالة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو وإستدعاء جوزية مورينيو لتولي مسؤولية الفريق.

يتصدر بايرن ميونخ المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة حتى الأن بانتصاره في الـ5 جولات السابقة، في حين يأتي توتنهام في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق 7 نقاط كاملة عن النجم الأحمر أقرب مُنافسيه.

وفي هذا التقرير سنقدم لكم موعد مباراة البافاري ضد السبير في الجولة السادسة والآخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20.

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موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بايرن ميونخ - توتنهام أليانز أرينا الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية جيانلوكا روتشي beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

سيغيب عن بايرن ميونخ في لقاء توتنهام في دوري أبطال أوروبا كلٌا من يان فييت آرب، لوكاس هيرنانديز ونيكلاس زوله بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن البافاري.

سيبدأ نيكو كوفاتش بنوير في حراسة المرمى وأمامه الرباعي دافيز، بافارد، بواتينج ومارتينيز، وسيتكون الوسط من تياجو وكيميش، وسيكون كوتينيو هو صانع ألعاب الفريق وجنابري وكومان هما الجناحان، أما الهجوم فسيقوده المخضرم ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيز - جيروم بواتينج - خافي مارتينيز - بينجامين بافارد

جوشوا كيميش - تياجو ألكانتارا

كينجسلي كومان - فيليبي كوتينيو - سيرجي جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام

سيغيب عن توتنهام في لقاء العملاق البافاري بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا هوجو لوريس وميتشل فورم بداعي الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب آخر عن السبيرز بسبب الإيقاف.

سيبدأ مورينيو بجازانيجا في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أورييه وآلديرفايريلد وفيرتونخين وروز، وسيتكون الوسط من الثلاثي إيريكسن ووينكس وندومبيلي، وسيكون لاميلا هو صانع ألعاب الفريق وسيتألف الثنائي الهجومي من سون وكين.

التشكيل | 4-3-1-2