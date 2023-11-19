تعرف على موعد مباراة تنزانيا والمغرب في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستهل منتخب المغرب، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، بمواجهة منتخب تنزانيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع أسود الأطلس في المجموعة الخامسة من التصفيات مع زامبيا، الكونغو، تنزانيا، النيجر، وكان من المقرر أن ينضم لهم منتخب إريتريا ولكن أعلن المنتخب عن انسحابه في الأيام القليلة التي سبقت بدء التصفيات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تنزانيا والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لأسود الأطلس.

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جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة تنزانيا والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة تنزانيا والمغرب، في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 21 نوفمبر2023 على ملعب بنيامين مكابا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة تنزانيا والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات SSC، يمكنك مشاهدة مباراة تنزانيا والمغرب على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تنزانيا - المغرب الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

20:00 المغرب، 21:00 مصر SSC بنيامين مكابا

كيف تشاهد مباراة تنزانيا والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة التي يقدمها تطبيق شاهد.

التشكيل المتوقع للمغرب

التشكيل: 4-3-3

ياسين بونو

أشرف حكيمي - يونس عبد الحميد - رومان سايس - نصير مزراوي

سفيان أمرابط - بلال الخنوس - حكيم زياش

أمين حارث - يوسف النصيري - أمين عدلي