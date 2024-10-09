موعد مباراة تشيلي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف. على موعد مباراة تشيلي والبرازيل في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب البرازيل لخوض الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يواجه فيها منتخب تشيلي خارج الديار.

ويدخل المنتخب البرازيلي المباراة وهو في المركز الخامس من التصفيات برصيد 10 نقاط، بواقع 3 انتصارات وتعادل و4 هزائم، ويحتاج للسير بوتيرة أفضل للتأهل دون عناء.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تشيلي والبرازيل في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة تشيلي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ؟

تقام مباراة تشيلي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 في ملعب خوليو بارادانوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك قنوات SSC Sports السعودية حقوق بث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويمكنك متابعة مباراة تشيلي والبرازيل عبر قنواتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق تشيلي - البرازيل الجمعة 11 أكتوبر 2024

03:00 السعودية ومصر SSC Sports HD خوليو بارادانوس حماد العنزي

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام تشيلي في تصفيات كاس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب دوريفال جونيور المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3