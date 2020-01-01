موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة ضد مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي ووصيف دوري أبطال أوروبا لاستضافة لقاء قوي على ملعبه بارك دي برنس، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي

يخوض توماس توخيل اللقاء بعد فوز عريض أمام نيم بأربع أهداف دون رد، ويحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 15 نقطة.

وعلى الجانب الآخر ايضًا، الشياطين الحمر فازوا في آخر مباراة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة كبية وهي 4/1، لكن اليونايتد يحتل المركز الـ14 في الدوري بعد بداية مخيبة للآمال، وتلقي هزيمة ثقيلة من توتنهام بنتيجة 6/1.

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بالطبع لقاء قوي ومرتقب من جانب عشاق ومتابعي الكرة في جميع أنحاء العالم.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد؟

يلتقي باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، الموافق 3 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب بارك دي برنس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري أبطال أوروبا مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد، والذي سيبدأ قبل الصافرة بنصف ساعة.