موعد مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد الليبي في إياب دور 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة مباراة بيراميدز الثانية في كأس الكونفدرالية الإفريقية ، والتي ستكون ضد الاتحاد الليبي في إياب دور 32 من البطولة الثانية في القارة السمراء.

رغم حداثة عهده بالمسابقة، إلا أن الفريق المصري حفر اسمه بحروفٍ من نور في تاريخ الكونفدرالية، ففي مشاركته الأولى الموسم الماضي نجح في الوصول للنهائي، لكنه خسر من نهضة بركان في مباراة كانت مثيرة للجدل.

فاز بيراميدز بمباراة الذهاب ضد الاتحاد الليبي بهدفٍ نظيف، ليضع قدمًا في الملحق المؤهل لدور المجموعات، والمقرر أن يبدأ في فبراير القادم.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد الليبي في إياب دور 32 من كأس الكونفدرالية ، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

جدول مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020-21 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد الليبي؟

موعد مباراة بيراميدز في الكونفدرالية ضد الاتحاد الليبي هو يوم الثلاثاء 5 يناير 2021، وستقام على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو نفس التوقيت المحلي لليبيا

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبي؟

تُنقل فعاليات بطولة الكونفدرالية على قنوات بي إن سبورتس بدايةً من دور المجموعات، أما الأدوار الأولى فتذاع على القنوات المفتوحة.

أذيعت مباراة الذهاب بين بيراميدز والاتحاد الليبي على قناة أون تايم سبورت، ومن المتوقع أن تذاع مباراة الإياب على شاشتها أيضًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بيراميدز - الاتحاد الليبي الثلاثاء 5 يناير 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية ON TIME SPORT ستاد الدفاع الجوي

التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز

لا توجد غيابات في صفوف بيراميدز قبل مباراة الاتحاد الليبي في إياب دور 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية ، وسيكون الفريق كامل العدد.

التشكيل | 4-2-3-1

شريف إكرامي

محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - أحمد توفيق

نبيل دونجا - عمر جابر

رمضان صبحي - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ

جون أنطوي

التشكيل المتوقع للاتحاد الليبي

لا يختلف الحال كثيرًا في الاتحاد الليبي، فالفريق لا يعاني من الغيابات وسيكون مكتمل الصفوف في مواجهة بيراميدز .

التشكيل | 4-1-2-1-2

معاذ اللافي

المهدي الهوني - ناجي درا - عبد العزيز الصوابعي - سند الكوري

صهيب بن سليمان

عمر الخوجة - علي سلامة

ربيع الشادي

معاذ عيسى - علي مادي