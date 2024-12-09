تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب بوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية حققها في المباريات الماضية من البطولة، سيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب أكثر من قمة الترتيب، وضمان التأهل.

على الجانب الآخر يقدم بوروسيا دورتموند، مستويات مميزة هذا الموسم سيعمل على مواصلتها، أمام الفريق الكتالوني، للاستمرار في المقدمة.

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ويحتل برشلونة، المركز الثالث في ترتيب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن دورتموند، صاحب المركز الرابع.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في الجولة السادسة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق بوروسيا دورتموند - برشلونة الأربعاء 11 ديسمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سيجنال إيدونا بارك علي سعيد الكعبي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى بينيا خط الدفاع بالدي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كوندي خط الوسط بيدري، فرينكي دي يونج، داني أولمو خط الهجوم رافينيا، ليفاندوفسكي، لامين يامال

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: