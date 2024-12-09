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Serhou Guirassy Dortmund Lamine Yamal Barcelona(C)Getty Images
دوري أبطال أوروبا
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سيغنال آيدونا بارك
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بلال محمد

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب بوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية حققها في المباريات الماضية من البطولة، سيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب أكثر من قمة الترتيب، وضمان التأهل.

على الجانب الآخر يقدم بوروسيا دورتموند، مستويات مميزة هذا الموسم سيعمل على مواصلتها، أمام الفريق الكتالوني، للاستمرار في المقدمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحتل برشلونة، المركز الثالث في ترتيب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن دورتموند، صاحب المركز الرابع.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في الجولة السادسة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
بوروسيا دورتموند - برشلونةالأربعاء 11 ديسمبر 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1سيجنال إيدونا باركعلي سعيد الكعبي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىبينيا
خط الدفاعبالدي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كوندي
خط الوسطبيدري، فرينكي دي يونج، داني أولمو
خط الهجومرافينيا، ليفاندوفسكي، لامين يامال

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىكوبل
خط الدفاعرايرسون - إيمري كان - شلوتربيك - رامي بن سبعيني
خط الوسطنميتشا - سابيتزر - جروس
خط الهجوممالين - جيراسي - جيتنز

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