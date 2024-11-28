تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك، قمة ألمانية تجمع بين بوروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني 2024-2025.

ويدخل بوروسيا دورتموند، المباراة منتشيًا بآخر فوزين له، وسيعمل على مواصلة انتصاراته، ويتسلح بعامل الأرض والجمهور، للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام كتيبة بايرن ميونخ، لمواصلة التقدم نحو القمة.

على الجانب الآخر حال بايرن ميونخ، لا يختلف كثيرًا فقد حقق الفريق البافاري، عدة انتصارات متتالية، سيعمل على استمرارها للابتعاد أكثر بصدارة ترتيب البوندسليجا.

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ويتصدر بايرن ميونخ، ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، وبفارق ست نقاط عن فرانكفورت صاحب المركز الثاني، بينما يأتي بوروسيا دورتموند، في المركز السادس ومعه 19 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2024-2025 ؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني 2024-2025 هو يوم السبت 30 نوفمبر 2024، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ عبر قناة beIN Sports 5.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ السبت 30 نوفمبر 2024،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 سيجنال إيدونا بارك

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى كوبل خط الدفاع رايرسون - شلوتربيك - أنتون - رامي بن سبعيني خط الوسط نميتشا - باسكال جروس - سابيتزر خط الهجوم بينو جيتنز - جيراسي - بيير

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2024-2025: